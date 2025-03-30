REHA KAPSAL - SABIR VE ZAMAN Trabzonspor uzun bir aradan sonra aldığı deplasman galibiyeti ile moralleri ve öz güvenleri çok daha iyi bir durumda sahasında Göztepe karşısında maçın galibiyete yakın tarafı idi. Bir de buna rakibin bu sezon deplasmanda bir tek galibiyet aldığını düşünürsek net avantajlı taraf bordo-mavililerdi.

Bir de buna iki sevgilinin Fatih hocanın ve taraftarın 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmesinin enerjisi ile ilk yarı Trabzonspor'un üstünlüğü ile geçti. Topa sahip olarak oynamak isteyen oyun anlayışı ile savunmadan pas şablonları ile oynayıp hücum geçişleri yapmak istedi, buradan çalışılmış gol buldu ve goller kaçırdı.