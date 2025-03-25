Teknik direktör Fatih Tekke bir yandan takımı toparlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan da yeni sezon planlamasına başladı. 47 yaşındaki hocanın milli arada scout ekibiyle de görüşme yaptığı ve daha önce gündeme gelen oyuncuları değerlendirdiği belirtiliyor. Bunlardan biri de Kochorashvili. Tekke'nin İspanya La Liga 2 ekibi Levante forması giyen ve bu sezon 25 maçta 6 gol ve 4 asistle oynayan 25 yaşındaki ön liberoyu Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada izlendiği öğrenildi. Ermenistan filelerini 1 kez sarsan Kochorashvili'nin piyasa değeri 4 milyon euro. 1.78 boyundaki oyuncunun asıl mevkisi ön libero ama merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Sözleşmesi 2024'te sona erecek.

RESMİ ADIMLAR HIZLICA ATILACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo mavili kurmayların defalarca izlettiği bu futbolcu ile ilgili Fatih Tekke'ye bilgi verdiği dile getiriliyor. 47 yaşındaki hocanın futbolcunun performanslarından çok etkilendiği ve transferi onay verdiği gelen haberler arasında. Gürcistan Milli Takımı'nın formasını 18 giyen ve 3 gol atan Kochorashvili, Tiflis doğumlu. 2019 yılında Gürcistan'dan İspanya'ya transfer olan futbolcu, her geçen gün market değerini artırdı. Bu sezon LaLiga2'de çıktığı 25 maçta 6 gol atan ve 4 asist yapan başarılı futbolcu EURO 2024'te Gürcistan formasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bordo mavili kulüp kurmaylarının bu futbolcunun transferi için yakın bir zamanda temaslara başlaması ve resmi adımlar atması bekleniyor.