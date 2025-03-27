Karadenız devi, Nikoloz Chikovani'yi gündemine aldı. Son dönemde Gürcü futbolundan genç yetenekleri keşfe çıkan bordo mavili kulübün gözlemcilerinin radarına Dinamo Tiflis forması giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu takıldı. Fotomaç'ın haberine göre sol kanatta forma giyen 1.88 boyundaki futbolcu, Gürcüler tarafından yeni Kvaratskhelia olarak lanse ediliyor. Trabzonspor'un bu sezon A takıma yükselen 2 maçta forma giyen Chikovani için girişimlere başlayabileceği ifade ediliyor.