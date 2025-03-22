Trabzonspor'da kurul başkanları ve üyeler, teknik direktör Fatih Tekke'yi ziyaret etti!

Trabzonspor'un kurulları, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un kurulları, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyeleri yer aldı.

Ziyarette, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fatih Tekke'ye çiçek takdim etti.

Tekke, kurul başkanları ve üyelere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.