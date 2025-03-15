Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçına çıkarken, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. RAMS Başakşehir - Trabzonspor müsabakasının canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililerde Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Fatih Tekke, teknik direktör olarak ilk sınavını veriyor. Rams Başakşehir - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

PIATEK İLE BANZA KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in en golcü futbolcularından Piatek ile Banza karşı karşıya geldi. Gol krallığı yarışında mücadele eden isimlerin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Daha önce 24 lig maçına çıkan Piatek 18 gol atarken, 2 defa asist yaptı. Braga'dan kiralık olarak yaz transfer döneminde Trabzonspor'a katılan Simon Banza ise 22 maçta 16 gol ve 2 asist kaydetti.

FATİH TEKKE İLK MAÇINA ÇIKTI

RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk sınavını bordo-mavili ekibin deplasman fobisini yenmesi için veriyor.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, en son galip geldiği RAMS Başakşehir karşısında, bu maçı kazanması halinde 300 günlük aradan sonra galibiyet hasretine yine aynı sahada vermiş olacak.

12 MAÇTA 5 PUAN

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 36 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırabilerek 31 puan kaybetti.

3 TEKNİK DİREKTÖR 0 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi. Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu idaresinde ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Ali Can Alp yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlendi.

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