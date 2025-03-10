Trabzonspor'da 5'inci kez göreve getirilen Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bir kan değişikliğine gitme ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edildi.

Trabzonspor'da 5'inci kez göreve getirilen Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş ile birlikte geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yapıldığını ancak arzu edilen sonuçların alınamadığı ifade edilerek bir kan değişikliğine gitme ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edildi. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara başlandığının da ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yaptık. Program kapsamında Sn. Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık. Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

5'İNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Trabzonspor, 5'inci kez göreve gelen Şenol Güneş döneminde istenilen başarıyı bir türlü yakalayamadı. Bordo-mavili takım, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde ederek 30 puan topladı. Karadeniz ekibi bu verilerle, 1,30 puan ortalamasında kaldı.

Trabzonspor'un, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 12 deplasmanda hiç galibiyeti bulunmazken, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.

2024-25 sezonuna Abdullah Avcı ile başlayan ancak henüz ligin başında yolları ayıran bordo-mavili kulüp 3 Eylül 2024 tarihinde Şenol Güneş ile resmi olarak anlaşma yaptıklarını duyurmuş ve 13 Eylül 2024 tarihinde de 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İnişli-çıkışlı bir grafik sergileyen ve hiç deplasman galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'da, Süper Lig'in 27'nci haftasında Hatayspor yenilgisi ile başlayan süreçte yönetim, Şenol Güneş ile bir araya geldi.

3 ADAY VAR!

Trabzonspor'da Şenol Güneş döneminin sona ermesinin ardından 3 isim öne çıktı. Bordo mavililerin; Fatih Tekke, Arda Turan ve Igor Tudor'u gündemine aldığı kaydedildi.