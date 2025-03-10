Bordo-mavililerin, Hatayspor önünde kazandığı penaltının VAR'la iptali tepki topladı. Hakem hocaları, 27'deki pozisyonda Sikan'ın şutunda top kaleye yönelirken Kilama'nın elle oynadığını aktardı. Alper Akarsu penaltı verse de Danimarkalı VAR Sandi Putros iptal etti. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Bahattin Duran; iptalin yanlış olduğunu ve pozisyonun net penaltı olduğunu vurguladı. İptal kararının sezonun en net hatalarından olduğu bildirildi.