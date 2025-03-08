Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak maçta galibiyet alarak evindeki seriyi 6 maça çıkarmak ve Konyaspor mağlubiyetinin ardından moral bulmak isteyen bordo-mavililer, çok sayıda eksik ve cezalıyla sahaya çıkacak. Alper Akarsu'nun düdüğüyle başlayacak maçın yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları...

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Peki Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

TRABZONSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar

PAPARA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakibine evinde hiç yenilmeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabaka ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.