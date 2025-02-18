Trabzonspor tecrübeli hoca ile bu sezon deplasmanda henüz galibiyet siftahı yapamadı. Bordo mavili takım, ayrıca öne geçtiği 7 maçta da puan kaybetti. İşte Güneş'in tablosu...

Trabzonspor, bu sezon istediği sonuçları alamazken, teknik direktör Şenol Güneş de kariyerinde en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Tecrübeli hoca çalıştırdığı takımlarda ilk kez üst üste 10 dış saha maçında galibiyet alamadı. Bunun yanı sıra bir diğer olumsuz istatistiğe daha imza atarak öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybettiği sezonlardan birini yaşıyor. Fırtına, Güneş ile öne geçtiği tam 7 maçta üstünlüğünü koruyamayarak toplam 19 puan kaybetti. Bordo- mavililer, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 17. dakikada Okay Yokuşlu ile 1-0 öne geçti. Ancak 39'da Gedson Fernandes'in golüyle karşılaşma 1-1 bitti.

MAÇIN SONUNU BİR TÜRLÜ GETİREMİYOR

Fenerbahçe karşısında 59 ve 67'de Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Ama 75'te Dzeko ve 90+12'de Amrabat'a elgel olamadı, 3-2 yenildi. Kasımpaşa önünde 81'de Nwakaeme ile 2-1'lik üstünlüğü yakalamasına rağmen, 90+1'de Da Costa'ya engel olamadı: 2-2. Son Galatasaray derbisinde de 55'te Ozan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Ancak 63'te Batshuayi ve 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın (KK) golleriyle 4-3 kaybetti. Fırtına yine 1-0 öne geçtiği maçlarda Çaykur Rize'ye 3-1, Alanyaspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Cumartesi de Beşiktaş karşısında da Banza'nın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı: 1-2.

İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Trabzonspor, beşinci kez görev gelen teknik direktör Şenol Güneş ile istikrarı bir türlü yakalayamadı. Ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyetle 29 puan toplayarak 9. sırada yer alan bordomavililer, bu sezon arzu ettiği başarının uzağında kaldı. Karadeniz devi, Süper Lig'in ilk 2 maçında deplasmanda alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen Güneş yönetiminde oynadığı 20 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve zadece 27 puan topladı.