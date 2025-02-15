Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'ya bir yıllığına kiralanan Simon Banza, şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu yıldız, 10 maçta skor üretti, fileleri 13 kez havalandırdı. Toplamda ise 14 kez ağları sarstı. Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavili yönetim de 28 yaşındaki forvetin tapusunu almak için harekete geçti.

Hem Portekiz hem de Afrika basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, 1.89 boyundaki futbolcunun bonservisi için ilk resmi girişimi yaptı. Braga'ya beklentilerini soran Karadeniz devinin kurmayları buna göre bir bütçe hazırlığı yapacak. Banza daha önce Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu açıklamıştı. Braga ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Banza'nın şu andaki market değeri 15 milyon euro.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak. Banza, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşmada penaltılardan olmak üzere 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 gol kaydetti. 28 yaşındaki forvet, bugün de fileleri sarsması halinde ilk sezonunda İstanbul'un üç büyük takımına gol atma başarısı göstermiş olacak.