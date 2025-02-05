Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Trabzonspor bugün deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşılaşacak. İlk maçında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo- mavililer, İskenderun karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. İşte Şenol Güneş'in İskenderunspor maçı muhtemel 11'i... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşılaşacak. İlk maçında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo- mavililerin amacı, İskenderun karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmek. Ev sahibi ise gruptaki ilk maçında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına, dış sahada yaşadığı kötü sonuçları geride bırakıp, bu müsabakayı kazanarak kupada kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Maçı A Spor canlı verecek.

16 KEZ FİNAL OYNADI

Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybetmişti. Fırtına, bu sezon ise kupayı almak istiyor. A Grubu'nda lider konumda yer alan bordo-mavili takım, İskenderun ve Ç.Rize ile karşılaşacak

9 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

YILDIZLAR GÖTÜRÜLMEDİ

Kaptan Uğurcan Çakır, Vişça, Nwakaeme, Savic ve Poyraz'ı İskenderun'a götürmeyen teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü maçta kadroda önemli değişiklikler yapacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Serdar, Okay, Draguş ve Arif de kadroda yer almadı. Güneş, önemli isimleri bu maçta dinlendirecek

KANATTA ZUBKOV FORVETTE SIKAN

Fotomaç'ın haberine göre, yeni transferler Sikan ve Zubkov'un İskenderunspor kupa maçında hücum hattında birlikte görev yapmaları bekleniyor. Sikan, ligde Kayserispor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Zubkov ilk kez bordo- mavili formayı giyecek.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

İSKENDERUNSPOR: ONUR CAN, AHMET, TURAN, ULAŞ, KADİR, ERBAY, KEREM, MEHMET, SERDARCAN, KHALIL, MUHAMMET.

TRABZONSPOR: TAHA, SERKAN, HÜSEYİN, BATAGOV, EREN, MENDY, OZAN, ZUBKOV, CHAM, CİHAN, SIKAN.