Trabzonspor'dan TFF'ye Uğurcan Çakır çağrısı!

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş maçı sonrası Uğurcan Çakır ile ilgili açıklama yaptı. Bordo mavililer, karşılaşmada Uğurcan Çakır'a gösterilen tepkiler sonrası TFF'ye çağrıda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2025- 23:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025- 23:27