Trabzonspor'dan TFF'ye Uğurcan Çakır çağrısı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş maçı sonrası takım kaptanlarından Uğurcan Çakır ile ilgili açıklama yayınladı.
Bordo mavili kulüp, karşılaşmada Uğurcan Çakır'a gösterilen tepkiler sonrası TFF'ye çağrıda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.
Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.
Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı
Trabzonspor Kulübü Başkanı
AÇIKLAMA Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.… pic.twitter.com/4mjtZcng6S— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 15, 2025