Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Maç sonrası bordo mavililerde Simon Banza açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarıdan başlarsak, iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci golü atabilsek, işler bizim için daha güvenli olabilirdi. İkinci yarıya Beşiktaş bizden daha iyi başladı. Skoru koruyamadık. Arka arkaya goller yedik. Gerçekten bugün iyiydik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir sonraki maça hazırlanacağız."

"Eğer bu golleri attıysam, takım arkadaşlarım sayesinde. Olabildiğince fazla gol atıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu golleri attıkça mutlu oluyorum. Bugün özeline gelirsek, ikinci, üçüncü golü bulabilsem daha iyi olacaktı. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sezon sonunda kaç gole ulaşacağımı göreceğiz."