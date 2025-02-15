Pedro Malheiro: Maçın hakkı beraberlikti!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Maç sonrası bordo mavililerde Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarıda iyi başlangıç yaptık. Öne geçtik. Topu iyi koruduk. Belki ilk yarının sonunda ikinci golü bulsak farklı olabilirdi. İkinci yarının başlangıcında Beşiktaş'ın iyi baskı yapacağını konuşmuştuk. Direnç gösteremedik. Fırsatlarımız da vardı. Herkes iyi bir futbol ortaya koydu. Maçın hakkı beraberlikti diyebiliriz. Kaybettik ama bir sonraki maçlar için iyi bir oyun ortaya koyduk."