Sikan ve Zubkov'u renklerine bağlayan Trabzonspor ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Stoper ve orta saha takviyelerine yoğunlaşan bordo mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde Paul Onuachu ile her konuda anlaşmıştık. Kulübü Southampton önce 7 istedi, verdik. Sonra 10'a çıktı, biz de 9 teklif ettik. Ama bu kez de 15' çıktılar. Biz de geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak Onuachu bizi, biz de onu seviyoruz. Hala görüşüyoruz. Bu transfer bu şartlarda gerçekleşemez" diyerek ilk işaret fişeğini yakmıştı.

GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Bu gelişme sonrası Afrikalı ünlü gazeteci Bolarinwa Olajide dün sosyal medya hesabı x'ten "Trabzonspor, Southampton ile Onuachu için görüşmeye başladı. Nijeryalı forvet geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a kiralanmıştı ve onu geri getirmek istiyorlar" diye yazdı. Bu gelişme sonrası bordo mavili taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve yönetime, "Bu işi bitirin" mesajı verdi. Son haftalarda düzenli olarak oynamaya başlayan 2.01 boyundaki forvet, 3 gün önce Southampton'ın İpswich Town'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü attı.

FİLELERİ TOPLAM 2 KEZ SARSTI

Bu sezon 14'ü Premier League'de olmak üzere Southampton forması 16 kez giyen Onuachu, ligde iki gol attı. Toplamda da İngiliz ekibi ile çıktığı 28 karşılaşmada (1009 dakika) 2 kez fileleri sarstı.

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Paul Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da istediği ortamı bulamadı. 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, kariyerinin en düşük istatistiklerini İngiliz ekibi ile çıktığı maçlarda yaşadı. Bu sezon da uzun süre kadroya alınmadı.

TRABZON'DA ŞOV YAPMIŞTI

Karadeniz devinin yönetimi, geçen sezon çıktığı toplam 25 maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Paul Onuachu'dan hiç vazgeçmedi. 2.01 boyundaki yıldız, Trendyol Süper Lig'de ise çıktığı 21 maçta fileleri 17 kez sarsmayı başarmıştı.

28 PUANLIK KATKI VERDİ

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavili takıma geçen yıl büyük katkı sağladı.

SOUTHAMPTON DÜŞECEK

Southampton bu sezon Premier League'de çıktığı 24 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Sadece 9 puanı olan Southampton 20. yani son sırada ve küme düşmesi kesin gibi.