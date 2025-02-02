Doğan'dan Onuachu itirafı!
Zubkov Trabzon'a geldi!
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (1 Şubat)
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i İşte Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i 00:25
Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! 00:14
F.Bahçe'ye Fransız sol bek! F.Bahçe'ye Fransız sol bek! 23:38
İtalyanlar duyurdu! Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrıldı İtalyanlar duyurdu! Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrıldı 22:40
Icardi İstanbul'a döndü Icardi İstanbul'a döndü 22:40
Alvaro Morata Galatasaray'da Alvaro Morata Galatasaray'da 22:40
Daha Eski
Zubkov Trabzon'a geldi! Zubkov Trabzon'a geldi! 22:40
Fenerbahçe camiasının acı kaybı Fenerbahçe camiasının acı kaybı 22:40
Şenol Güneş: 2 puan kaybettik Şenol Güneş: 2 puan kaybettik 22:40
Trabzonspor Kayseri'den 1 puanla döndü! Trabzonspor Kayseri'den 1 puanla döndü! 22:40
Beşiktaş'a Sırp kanat! Resmi teklif yapıldı Beşiktaş'a Sırp kanat! Resmi teklif yapıldı 22:40
Transferde Osimhen iddiası! O yıldızın yerine gelecek Transferde Osimhen iddiası! O yıldızın yerine gelecek 22:40