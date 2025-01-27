Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Malili 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Soumaila Diabete’yi transfer listesine dahil etti. Genç oyuncu, Avrupa futbolunda gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor transfer çalısmalarını sürdürüyor. Gelecege yönelik yıldız adaylarını tarayan bordo-mavililerde gözlemcilerin radarına son olarak Soumaila Diabate girdi. Africafoot sitesinin özel haberine göre; 20 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile Trabzonspor'un ilgisini çekti. Fotomaç'ta yer alan habere göre sezon başında Avusturya'nın önemli kulübü Salzburg'dan aynı ülkenin takımı Blau Weiss Linz'e kiralanan Soumaila Diabate oyun tarzı ve fizigiyle N'Golo Kante'ye benzetiliyor.

SALZBURG'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Afrika basınında yer alan haberde geçtigimiz yaz Rapid Wien'e giden vatandası Mamadou Sangare gibi Soumaïla Diabate'nin de forma sansı bulmakta zorlandıgı Salzburg'dan ayrılabilecegi ifade ediliyor. Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro piyasa degerine sahip olan Diabate'nin Salzburg ile 2027 yılına kadar sözlesmesi bulunuyor. Genç futbolcu su anda kiralık olarak forma giydigi Avusturya Bundesliga ekibi Blau Weiss Linz'de 12 resmi maça çıktı.