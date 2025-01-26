Bordo mavili kulüp, ara transfer döneminde rotasını Ukrayna'ya kırmış durumda. Shakhtar Donetsk'ten forvet Sikan'ı 6 milyon euro'ya alan, aynı takımdan 28 yaşındaki sağ kanat Zubkov'u isteyen Fırtına, Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki stoper Popov için de bastırıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Son olarak da Sikan'ın menajerinden Trabzonspor'a Oleksandr Nazarenko önerisi geldi. Ukrayna 1. Lig ekibi Polissya'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili İzleme Komitesi'nin rapor hazırladığı ve transfer durumunun yakından incelendiği belirtiliyor.

SÖZLEŞMESI 2028'DE BITECEK

Trabzonspor'un teknik ekibi Nazarenko'nun oyun tarzını detaylı bir şekilde analiz ediyor. Şenol Güneş'in, 1.77 boyundaki futbolcunun oyun zekasını ve saha içindeki etkisini oldukça beğendiği dile getiriliyor. Sol ayaklı olan Nazarenko, sağ kanatta ve sol bekte de görev yapabiliyor. Ukrayna Premier Ligi'nde bu sezon 17 maça çıktı. 7 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Nazarenko'nun kulübü ile sözleşmesi 2028'de sona erecek. Ukrayna futbolunun gelecek vadeden yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.