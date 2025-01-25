Karadeniz devinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor bu dönem gözünü özellikle Ukrayna'ya dikmiş durumda. Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro karşılığında 23 yaşındaki forvet Danylo Sikan'ı kadrosuna katarak ses getiren bordo mavililer, aynı takımdan sağ kanat Oleksandr Zubkov'u transfer etmek için de uzun zamandır uğraş veriyor. Fırtına, bu kez ise farklı bir isme odaklanmış durumda. Dinamo Kiev kulübü ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Denys Popov'u gündemine alan Trabzonspor yönetiminin, 25 yaşındaki stoperin transferini bitirebilmek için bir süredir temaslarına yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

1.5 HAFTADIR GÖRÜŞÜYORLAR

Ukrayna basını, iki kulüp yetkililerinin 1.5 haftadır Popov için müzakere halinde olduğunu duyurdu. Mavi beyazlı kulübün altyapısında yetişen 1.85 boyundaki futbolcu hem sağ hem de sol stoperde görev yapabiliyor. Yani her iki ayağını da kullanabiliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan, 2 gol atan Popov'un piyasa değeri 4 milyon euro. Ukrayna Milli Takımı formasını 3 kez giydi. Her ne kadar Kiev Başkanı İgor Surkis "Etrafındaki ilgi sadece dedikodu düzeyinde. Henüz ortada resmi bir ilgi kağıdı yok" dese de son raporlar Trabzonspor ile pazarlıkların devam ettiğini bildiriyor.

6 KUPASI VAR

Dinamo Kiev takımında 1 Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 2 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazanan Popov, Ukrayna U20 ile de 2019'da düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.