Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'un, Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Danylo Sikan şehre geldi.

Bordo mavililerin anlaşma sağladığı 23 yaşındaki forvet, transfer işlemlerini tamamlamak için Trabzon'a geldi. Sikan, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

İŞTE İLK SÖZLERİ:

"Trabzonspor büyük bir takım. Hedeflerim doğrultusunda burayı tercih ettim. Taraftar da çok büyük. Batagov ile görüştüm. Çok güzel şeyler söyledi. Çok büyük bir takım olduğundan bahsetti. Kulübün çok sayıda kupa kazandığını söyledi."

"Hoca ile beni hangi pozisyonda oynayacağı ile ilgili konuşacağız. Santrfor oyuncusuyum."

"Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Kariyerim için önemli bir adım."