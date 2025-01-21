Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Bir de Trabzonspor'lu oyuncuların hepsi çok istekli bu oynanan kaliteli oyundan da önemli çünkü o istek yoksa hiç bir saha içi parçalar bir birine oturmaz. Visca asist ve gol rekoru kırıyor sahada bu tabiki önemli ama bundan çok daha önemli beyefendi kişiliği ile saha ve saha dışında tam bir rol modeli bu sanırım benim için herşeyden önemli. Trabzonspor için son haftalardaki alınan farklı galibiyetlerden de önemli iki kazanımı oldu 1- Kadro iskeletinin çok önemli bir şey olmadıkça (Sakatlık ve Cezalı duruma düşme) gibi artık ilk 11'in herkes tarafından sayılabilmesi. 2- Oyun kimliğinin artık oturma yoluna girmesi yönünde sahadaki olumlu görüntüler. Sanırım bu yakalanan istikrar ve sürdürülebilirlik doğru yolda devam ederse, Trabzonspor bu sezon en temel ve gerçekçi hedefi olan Türkiye Kupası'nın kuşkusuz en önemli favorisidir.