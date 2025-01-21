Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Sivasspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor son maçlarındaki galibiyet serisini Sivasspor'a karşı da tekrarlayarak bunu devam ettirmek istiyordu ve nitekim yine maça çok iştahlı ve de coşkulu başladılar. Bunun karşılığını da ilk 30 dakikada attıkları 3 golle aldılar. Bordo mavililerin son iç saha maçlarında geçmişe göre en temel farkı rakiplerine bunu hissettirmesi oldu. Patronun sahada kim olduğunu kabul ettirmesi çok çok önemli bir kazanım. Bordo mavililerin savunma lideri genç olsa da iyi bir sol ayağı olan ve defansı orta sahaya kadar çıkarıp alan daraltan Batagov bu da kompakt oynanan oyunun en temel nedeniydi. Bu ara bunun faydasını atılan goller öncesi karşı presi çok iyi yapmasını sağladı. Mendy ve Umut güncel kadro içinde orta sahada en birbirini tamamlayan olarak görüyor işin en tuhafıda Mendy gibi bir orta saha dinamosunu 1 yıla yakın stoper oynamasını anlamak sanırım mümkün değil.
Bir de Trabzonspor'lu oyuncuların hepsi çok istekli bu oynanan kaliteli oyundan da önemli çünkü o istek yoksa hiç bir saha içi parçalar bir birine oturmaz. Visca asist ve gol rekoru kırıyor sahada bu tabiki önemli ama bundan çok daha önemli beyefendi kişiliği ile saha ve saha dışında tam bir rol modeli bu sanırım benim için herşeyden önemli. Trabzonspor için son haftalardaki alınan farklı galibiyetlerden de önemli iki kazanımı oldu 1- Kadro iskeletinin çok önemli bir şey olmadıkça (Sakatlık ve Cezalı duruma düşme) gibi artık ilk 11'in herkes tarafından sayılabilmesi. 2- Oyun kimliğinin artık oturma yoluna girmesi yönünde sahadaki olumlu görüntüler. Sanırım bu yakalanan istikrar ve sürdürülebilirlik doğru yolda devam ederse, Trabzonspor bu sezon en temel ve gerçekçi hedefi olan Türkiye Kupası'nın kuşkusuz en önemli favorisidir.
MUSTAFA ÇULCU – TEBRİKLER ZORBAY
Trabzonspor'un maç kadrosu açıklandığında Şenol hoca misyonu kendini iyiden iyiye gösteriyordu. Oyun başladığında ise önde kaliteli ve organize baskı ile daha ilk yarıda bulunan 3 gol futbol aklının ve sistemin de işleyişiydi. Mendy ve Ozan etkili başladı. Nwakaeme, Vişça ve de Batagov da onlara katılınca Trabzonspor adına keyifli futbol ve ilk yarıda fark geldi. Futbolda her derdin devası 3 puan geldikçe oyuncuların takımın ve taraftarın özgüven eşiğinin nasıl yükseldiği fazlasıyla görülüyor.
Sivaspor Manaj merkezli oyun sistemi ile başladığı oyunda yediği ilk iki gole kadar rakip kaleci Uğurcan'ı göremedi sonra öne çıkmaya başladılar üçüncü golü yediler. Uğur Çiftçi ilk ve üçüncü gollerde geç kalıp ofsaytı bozan oyuncu oldu. Nwakaeme nasıl ki oynadığı futbolla alkışı hak etti ve oyundan çıkarken alkışlatıldı. Keşke haftalardır kalesinde devleşen kaleci Uğurcan için özel bir gün olması skorun rahatlığı dolayısıyla penaltıyı kullanma isteğine onay verilseydi güzel ve anlamlı olurdu. Şenol hoca niye destek vermedi anlayamadık! Oyunu kontrolü hep Trabzonspor'daydı. Bu futbol ile dört farklı galibiyeti hak ettiler.
Hakem Zorbay Küçük'ün gösterdiği kartlar doğruydu. Ufak tefek yorum hataları oldu. O kadar hata kadı kızında da olur. İkinci yarının başında Visça ceza alanına çalımlarla girdi Uğur Çiftçi yerde kaldı topa el teması yok devamında Tolga'nın Visça ya ayak darbesi var ve penaltı. Hakem Zorbay iyi yerden pozisyonu takip ettiği için anında doğru kararla penaltıyı verdi. Tartışmaların eleştirilerin çok olduğu gergin hakemlik ikliminde haftanın yüz akı oldu. Oyun içinde kayboldu hakeme ihtiyaç olduğunda çıktı gereğini yaptı ve yine kayboldu. Oyuna tempo kattı. Sezon başından bu yana başarılı istikrarını devam ettirdi. Bu form ve yenilenme ile kendisini artık çıkmak istemediği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da görürüz.
ZEKİ UZUNDURUKAN – KİTABI YAZILACAK BÜYÜK OYUNCU!
Trabzonspor, Antalyaspor maçındaki muazzam futboluna dün de Sivasspor karşısında devam etti. Bu etkili oyunda ve son haftalarda alınan başarılı sonuçlarda Şenol Güneş'in de payı büyük. Çünkü savunma kurgusunu bozmadan devam ediyor Şenol hoca. Aynı şekilde orta sahada da (Mendy- Umut Güneş) ikilisi ile bir uyum yakaladı. Trabzonspor kadro istikrarını oturtunca, etkili bir oyun da ortaya çıktı. Hem de seyir zevki olan, keyifli bir oyun.
Tam da Şenol Güneş takımlarının oynadığı bir oyun! Felsefesi hücum olan bir futbol... Trabzonspor'da dün Muhammed Cham yoktu ama onun yerine oynayan Ozan Tufan da çok iyi iş çıkardı. Harika bir gol de attı. Eski Ozan Tufan seviyelerine ulaşabilirse, Trabzonspor'a büyük katkı sağlar... Antalyaspor maçının yıldızlarından biri olan Edin Vişça'daki yükseliş sürüyor. Dün de atılan gollerin arka planında hep Vişça vardı. Ozan Tufan'a attırdığı golle 100. asistini yaptı Vişça! 2. yarıda bir füzesinde de top, üst direkte patladı. Muhteşem oynuyor Vişça! Takımını da ateşleyen isim oluyor. 100 gol + 100 asist... Çok büyük efsane! Heykeli dikilecek, kitabı yazılacak oyuncu Vişça! Trabzonspor, Sivasspor önünde daha ilk yarıdaki güzel oyunu ile 3 puanı cebine koydu.
İkinci yarının hemen başında Trabzonspor'un kazandığı penaltıda tribünler 'Uğurcan... Uğurcan...' tezahüratları ile başarılı kalecinin penaltıyı kullanmasını istediler. Maçtan saatler önce baba olan Uğurcan Çakır da taraftarların sesine kulak vererek, penaltıyı kullanmak istedi. Hatta topu Banza'nın elinden aldı. Ancak kenardan Şenol Güneş'in uyarısı geldi. Belli ki Şenol hoca Banza'nın kullanmasını istedi. Çünkü takımın penaltıcısı da Simon Banza! Banza'nın penaltı vuruşunu kaleci Nikolic kurtardı. Bu arada Uğurcan Çakır dün yine kalesinde çok başarılıydı. Trabzonspor, artık sahada bir takım bütünlüğü ile mücadele etmeye başladı. Saha içinde yardımlaşma da üst düzeye çıktı. Takım, yana-geriye oyun yerine öne doğru koşuyor. Her oyuncu skor üretmek istiyor. Bunlar bir takım adına çok güzel şeyler.
Uğurcan-Batagov-Mendy-Vişça ve Nwakaeme çok formdalar. Trabzonspor'un omurgasının kilit isimleri bu oyuncular. Onlar gününde olduğu sürece Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez! Trabzonspor Akyazı'da iyi sonuçlar alıyor. Artık deplasmanlarda da galibiyetler almanın zamanı geldi. Dün Batagov'u izlerken Abdullah Avcı'nın 'Batagov, Trabzonspor'da çok büyük işler yapacak. Sabredin' demişti. Meğer çok haklıymış Abdullah hoca! Her maç üzerine koyarak oynuyor Batagov! Dün savunmada çok iyiydi, uzun pasları da Hamsik'vari idi... Gol perdesini de açan isimdi Batagov! Orta sahada etkisiz oyunu nedeniyle eleştirdiğimiz Lundstram, stoperde iyi iş çıkarıyor. Dün maçın son anlarında Nwakaeme'nin asistinde şahane bir gol attı. Trabzonspor'un iki stoperi de tabela yaptı Sivasspor karşısında. Trabzonspor'un 3-5 transfer yerine çok kaliteli (yıldız) iki oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü bu takım iyi yolda. Sadece kadro kalitesini artırmak lazım. Son iki maçta 9 gol atıp, gol yemedi Trabzonspor! Daha ne olsun!