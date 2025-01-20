Trabzonspor transferi bitirdi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerin son olarak Shakhtar Donetsk formasını terleten Ukraynalı golcü Danylo Sikan ile anlaştığı öğrenildi.

Ayrıca A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel konu ile ilglil şunları söyledi: Trabzonspor, Danylo Sikan'ı önümüzdeki günlerde Trabzon'a getirecek. Oyuncunun bonservis bedelinin 5-6 milyon avro bandında bir rakama gerçekleştiğini belirtelim.

BU SEZON 4 GOL ATIP 1 DE ASİST YAPTI

Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, bu sezon Shaktar formasıyla bu sezon toplamda 18 maçta görev aldı. Bu maçlarda 940 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

23 yaşında potansiyelli bir oyuncu olarak görülen Sikan, Almanyada Hansa Rostock takımında da kiralık bir dönem geçirdi.

Sikan, geçen sezon da Shakhtar formasıyla 42 maçta 2 bin 868 dakika süre aldı. Oyuncu bu maçlarda 16 gol atıp 5 de asist yaptı.

Ukraynalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.