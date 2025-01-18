Trabzonspor’da Onuralp Çevikkan ameliyat edildi!

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağındaki sırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmesi sonrası başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, açıklamasında "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.