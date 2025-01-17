Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan için sakatlık açıklaması yapıldı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Perşembe günkü antrenmanında sağ elinde ağrı hisseden oyuncumuz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır" dedi.