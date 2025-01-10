Trabzonspor'un transfer gündemindeki Somali asıllı İsveçli futbolcu Taha Ali, bordo-mavililerin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Malmö forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Trabzonspor'un somut taleplerini ve diğer kulüplerin ilgisinin arttığını belirtti. Taha Ali yaptığı açıklamada "Bana baktılar ve ilgi gösterdiler. Bunu biliyorum. O zamandan bu yana muhtemelen daha fazla ilerleme kaydedilmedi" dedi.

BÜYÜK BİR KULÜP

Fotomaç'ın haberine göre, yıldız futbolcu, "Avrupa'da başka bir kulüpte oynamak için doğru şansın şimdi mi yoksa daha sonra mı olacağını göreceğiz" diye konuştu. Trabzonspor ve genel olarak Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsun sorusunu da yanıtlayan Taha Ali, "Trabzonspor büyük bir kulüp, ligi kazandılar ve Stryger Larsen orada oynadı, başarılı oldu. Böyle bir kulübün iletişime geçmesi çok güzel. Bakalım bu ilgi nereye varacak?" görüşünü paylaştı.

25 GOLLÜK KATKI

Malmö ile bu sezon Avrupa Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 6 maça çıkan Taha Ali, İsveç Ligi ile İsveç Kupası'nda 2024 yılında 34 resmi mücadelede oynadı. Taha Ali, Malmö'deki son 2 sezonunda toplam 77 maçta 11 gol atıp 14 asist yaparak, 25 gole direkt etki etti.