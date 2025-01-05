Trabzonspor'dan Adryelson için son teklif!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Adryelson için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajerin Fransa’ya gittiği ve Lyon ile masaya oturduğu belirtildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da stoper transferi için yoğun uğraş var. Savic'in sakatlık durumuna göre bu bölgeye iki oyuncu birden alınabilir. Gündeme gelen isimlerden birisi Adryelson olmuştu. Botafogo ile kiralık kontratı biten Brezilyalı stoperin bonservisi Lyon'da bulunuyor. Brezilya'da sezon sona ererken, Adryelson çifte kupa sevinci yaşadı. Ligde ve Libertadores'te 10 maçta forma giyen 1.82 boyundaki sambacı için geçtiğimiz yıl Fransız ekibi 3.5 milyon euro bonservis ödemişti. Adryelson son derece atletik bir oyuncu.

MENAJER TRANSFER İÇİN FRANSA'YA GİTTİ

Brezılya ekibinde toplam 86 maça çıkan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asist yaptı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi. Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajerin Fransa'ya gittiği ve daha önce bu ülkeden yapılan Batista Mendy dahil olmak üzere transferlerde etkin rol oynayan bu menajerin transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.

ŞAMPİYON STOPER

26 yaşındaki Adryelson, 2024 yılında kiralık oynadığı Botafogo formasıyla tarihi bir sezon geçirdi. Brezilya'da yılın en iyi stoperleri arasında gösterilen Adryelson, Ocak 2024'te Lyon'a transfer olduktan sonra tekrar eski takımı Botafogo'ya kiralandı. Takımıyla birlikte Copa Libertadores ve Brezilya Serie A şampiyonluklarını kazanan başarılı stoper, özellikle Libertadores finalinde sergilediği performansla göz doldurdu. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Adryelson'un Lyon'la 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.