Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Bodrumspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında yediği son dakika golü ile maçı 4-3 kaybeden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Bu mücadele öncesi takımların ilk 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Bodrumspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Galatasaray karşısında son dakikada yediği golle 4-3 kaybeden bordo-mavililer, evinde oynayacağı maçta moral bulmak istiyor. 16 puanla 15. sırada yer alan ve kötü gidişata bir an önce son vermek isteyen Trabzonspor, etkili oyun ortaya koymayı hedefliyor. İsmet Taşdemir ile 2024-2025 sezonına başladıktan sonra göreve Volkan Demirel'i getiren Bodrumspor küme düşme hattından çıkmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında ilk galibiyetini alan Demirel'in Trabzonspor karşısında nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza.

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.