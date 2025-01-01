Fırtına'da stoper transferi için yoğun uğraş var. Savic'in sakatlık durumuna göre bu bölgeye iki oyuncu birden alınabilir. Teknik direktör Şenol Güneş, bir stoperinin hızı ve atletik özelliklerinin iyi olmasını istiyor. Fotomaç'ın haberine göre gündeme gelen isim Adryelson. Botafogo ile kiralık kontratı biten Brezilyalı stoperin bonservisi Lyon'da bulunuyor. Brezilya'da sezon sona ererken, Adryelson çifte kupa sevinci yaşadı. Ligde ve Libertadores'te 10 maçta forma giyen 1.82 boyundaki sambacı için geçtiğimiz yıl Fransız ekibi 3.5 milyon euro bonservis ödemişti. Lyon kulübü ile kontratı 2028'de bitecek olan 26 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon euro. Trabzonspor'un maliyet durumuna göre kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.