Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Usta hoca, "Mutlaka bir, fırsat olursa da iki stoper alacağız" diyerek ilk hedeflerinden birinin savunma hattına takviye yapmak olduğunu dile getirmişti. Karadeniz devi, Fotomaç'ın haberine göre daha önce de talip olduğu Vitor Tormena'yı listesine ekledi. Rusya Premier Liga'nın devre arasına Zenit'in önünde averajla zirvede giren Krasnodar'da oynayan 28 yaşındaki stoper için resmi girişimler de başladı. Brezilyalı futbolcunun Rus ekibi ile kontratı 2027'de sona erecek. Piyasa değeri ise 7 milyon euro.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Karadenız devi, Bjelica döneminde de Tormena'yı istemişti. O dönem Braga'da top koşturan 1.92 boyundaki futbolcu, 3 milyon euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutmuştu. Bordo mavililer, Krasnodar ile görüşmelere başladı ve 3 milyon euro teklif etti. Bu sezon ligde 18, Rusya Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 1 kez olmak üzere 23 maçta sahaya çıkan Tormena, 1 gol, 1 asist üretti. Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken sambacı için Fırtına'nın kurmayları kararlı adımlar atıyor. Önümüzdeki hafta bu konuda çok sıcak gelişmeler yaşanması sürpriz olmaz.