Transferde büyük sürpriz! Samet Akaydin Trabzonspor'a haber yolladı
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tepki toplayan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Samet Akaydin'in, Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, stoper bölgesine 1 ya da 2 transfer yapacak. İlk olarak Vitor Hugo, dönmek için haber göndermişti. Gelmek isteyen oyunculara sürpriz bir isim daha eklendi. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'de sıkıntılı bir dönem geçiren ve devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Samet Akaydin, Trabzonspor'a gelmek istiyor. 30 yaşındaki savunmacının hem Şenol Güneş hem de yönetime bordo mavili formayı giyme yönündeki arzusunu ilettiği iddia edildi. Ancak 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Samet'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesi durumunda Trabzonspor ile masaya oturma ihtimali bulunuyor