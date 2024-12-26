Sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kanat mevkisi için düğmeye basan bordo-mavili takım için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fırtına, kanat pozisyonuna önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Bordo-mavili ekip, geniş bir oyuncu havuzu üzerinden çalışmalarını sürdürürken, Fotomaç'ın haberine göre İspanyol kanat Javi Puado'yu listesine aldı. La Liga ekibi Espanyol'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 16 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir katkı sağladı. İspanyol yıldız, Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında öne çıkıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak görülse de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, ara transfer döneminde bonservis bedelinin daha düşük olabileceğini işaret ediyor. 1.77 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.