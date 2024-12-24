Trabzonspor yönetim kurulu ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş'in listesi doğrultusunda hareket ediyor. Gündemde birçok isim var. Ancak bazıları daha somut hale gelmeye başladı. Bunlardan birisi de İnternacional forması giyen Wanderson. Fotomaç'ın derlediği ve Brezilya basınında çıkan haberlerde; İnternacional ile Aralık 2025'te kontratı bitecek kanat oyuncusunun Avrupa'ya dönmek istediği vurgulandı. 30 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edildi.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDI

Brezilya'da tamamlanan sezonda İnternacional formasıyla 43 maça çıkan Wanderson, 5 gol atıp, 5 asist yaptı. Aynı zamanda Belçika pasaportu da olan deneyimli yıldız; Getafe, Salzburg, Krasnodar ve Belçika kulüplerinde forma giymişti. Yeniden Avrupa'da boy göstermek isteyen futbolcunun hem sağ kanat hem de sol kanatta oynayabiliyor olması da Trabzonspor'u cezbediyor. Brezilya'da sezonun tamamlanmasıyla transferle ilgili durumun ocakta netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Wanderson'un transferine onay verdiği belirtildi.

RUSYA'DA ŞOV YAPTI

Wanderson kariyerinde özellikle Rusya'daki performansıyla dikkat çekti. Krasnodar'da 2017-2021 yılları arasında 130 maçta 16 gol attı, 21 gol pası verdi.

İSTİKRAR ABİDESİ

2022'den beri Internacional'de oynayan Wanderson, istikrarlı bir görüntü çizdi. Brezilya Serie A ekibiyle 136 maça çıkan deneyimli yıldız 20 gol attı ve 18 asist yaptı.