Orsic ile yolları ayıran bordo-mavililerde, kadro dışı olan Bardhi, Umut Bozok ve Denswil'e de kendilerine kulüp bulmaları tebliğ edildi. Ayrılıklar devam edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, "4 ismi söyledim, kimsenin arkasından iş çevirmem. Diğer ayrılacaklara da söyleyeceğim" diyerek, listenin genişleyeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Fotomaç'ın haberine göre; Barisic, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım gibi isimler de ayrılabilir.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş o isimlerin biletini kesti!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte Şenol Güneş, takımda istemedikleri o futbolcuların isimlerini yönetime iletti. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2024- 06:40
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