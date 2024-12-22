Süper Lig'de zor bir sezon geçiren Trabzonspor, bu akşam evinde Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin muhtemel ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Sipay Bodrum FK'yı Papara Park'ta konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig'in son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabilen bordo-mavili takım, bugün kazanarak kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

FIRTINA'DA 11 EKSİK

Karadenız devinde sakatlıkları bulunan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batago ve Draguş ile kart cezalısı olan Serdar Saatçi bugün yok. Fotomaç'ta yer alan habere göre: Vişça'nın da ağrıları nedeniyle oynama ihtimali düşük. Umut Bozok, Denswil ve Enes Bardhi de kadro dışı. Güneş'in Ali Şahin, Poyraz Efe, Salih, Onuralp ve Arda Öztürk gibi altyapıdan çıkan genç oyuncuları kadroya alması bekleniyor.

RAKAMLARLA BODRUM MAÇI

1: Süper Lig tarihinde Bodrum Futbol Kulübü ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, bugüne kadar rakip olduğu 64 takım arasında sadece Eyüp'ü (1B) mağlup edemedi.

4: Lige o sezon çıkan takımlarla oynadığı son üç maçı kazanamayan Trabzonspor (1B 2M), daha uzun bir seriyi en son Şubat-Ekim 2016 arasında yaşadı (4M).

5: Bu sezon çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında yenilgi almayan Trabzonspor (2G 6B), daha sonraki yedi karşılaşmanın beşinden mağlup ayrıldı (1G

ARİF FORMA BEKLİYOR

Arıf Boşluk, iki haftalık sakatlık sürecinin ardından artık hazır ve bugün oynamak istiyor. Sol bek olmasına rağmen stoperde de görev yapabilen 21 yaşındaki savunmacının eksikler nedeniyle forma giyme ihtimali yüksek. Ancak Şenol Güneş'in maça sol stoper olarak Lundstram ile başlama ihtimali de var. Lundstram geçen hafta stoperde oynadı. Ancak bu kez Serdar cezalı.

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan, Fredy, Seferi, Puscas, Gökdeniz