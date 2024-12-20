Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor, Ocak ayında yapacağı transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş ve kulüp yönetimi, operasyonlarını titizlikle yürütüyor.

O Jogo'da yer alan habere göre Trabzonspor, devre arasında transfer etmek üzere Boavista'dan Bruno Onyemaechi ile ilgileniyor. Bordo mavililerin transfer görüşmeleri için Portekiz futbolu ile bağlantıları iyi olan Ahmet Bulut'a yetki verdiği aktarılıyor.

Haberde belirtilene göre ayrıca Trabzonspor, yaz dönemi transfer listesinde de Onyemaechi'yi değerlendirmiş fakat Pedro Malheiro'nun transferine odaklanması sebebi ile görüşme planları Ocak ayına sarkmıştı.

Boavista'nın Robert Bozenik'ten (5 milyon Euro) sonra en değerli oyuncusu olan Onyemeachi (3 milyon Euro) Nijerya Milli Takımı'nın da ilk 11 oyuncusu olarak önplana çıkıyor.

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