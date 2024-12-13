Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü bir kanat oyuncusunun peşine düştü. Bordo mavililer, Premier Lig ekibi Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adama Traore'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in transfer raporunu sunduğunu ve birkaç futbolcuyla görüşmelere başladıklarını dile getirdi. Bu isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz devinin, daha önce de gündeme gelen Premier Lig ekibi Fulham'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Adama Traore ile ilgilendiği belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre, İngiliz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mali asıllı İspanyol futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği belirtiliyor.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

İspanya Milli Takım formasını 8 kez giyen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon 14'ü Premier Lig'de toplam 15 maça çıktı. 1 gol ve 3 asist üretti. Barcelona altyapısından yetişen, güçlü fiziği ve hızı ile dikkat çeken Traore; sağ kanat, sol kanat ve forvette görev yapabiliyor. Piyasa değeri 9 milyon euro alan 1.78 boyundaki futbolcu için devre arasında hamle yapılacağı vurgulanıyor. Bordo mavili yönetim, dünyaca ünlü futbolcunun transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi planlıyor.

BARÇA'DA YETİŞTİ

Traore, Barcelona altyapısından yetişti, La Masia'nın en yetenekli futbolcularından biriydi... Güçlü fiziğiyle öne çıktı, Barça'da A takıma çıkmadan 2015'te İngiltere'nin yolunu tuttu. Tam 10 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Traore bir sene sonra 8.25 milyon euro'ya Middlesbrough'ya gitti.

38.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Middlesbrough'daki çıkışı Traore'yi 2018'de 20 milyon euro bedelle Wolverhampton'a götürdü. Kurtlar'daki harika performansı ise İspanyol yıldızı yuvasına yani Barcelona'ya döndürdü. Katalan devine bir yıl kiralık olarak giden 28 yaşındaki futbolcu, Barça'da beklentileri karşılayamayınca sezon başında yeniden Wolves'a döndü. 12 Ağustos 2023'te Wolverhampton'dan Fulham'a bedelsiz gitti.