Son dakika spor haberi: Trabzonspor son olarak sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte bordo-mavili ekipte flaş bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Papara Park Stadı'nda mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Kasımpaşa maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Kötü gidişata bir türlü 'dur' diyemeyen bordo-mavililerde kan kaybı sürerken, zirve yarışından da iyice uzaklaşmış oldu. Geride kalan haftalarda henüz deplasman galibiyeti bulunmayan ve üst üste iki maç kazanamayan Fırtına, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.

ALT SIRALARDA YER ALIYOR

Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Karadeniz devi, 1.14 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı. En son 2007-08'de 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle 16 puan toplayan Fırtına, ligde ilk 14 maçı itibarıyla son 17 sezonunun en kötü performansını ortaya koydu. Şenol Güneş, bu kötü gidişatı bitirmek için çare arıyor. Ancak bulabilmiş değil.

20 MAÇIN 5'İNİ KAZANABİLDİ

Bordo mavililer, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 20 resmi maçın sadece 5'ini kazandı. 9 maçtan beraberlikle ayrılan Fırtına, 6 maçı da kaybetti. Ligde 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet gören Trabzonspor, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan Karadeniz devi, Avrupa'da da grup aşamasına kalamadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında arzu ettiği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.

LİGDE SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de son 6 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu dönemde deplasmanda Göztepe, Çaykur Rize ve Alanya ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Trabzonspor, bu süreçte evinde Adana Demir'i yenerken, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz devi, son 6 maçındaki 18 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

POZİSYON VAR GOL YOK

Trabzonspor, 2-2 berabere kaldığı Kasımpaşa maçını, 5-0 kazanılan Adana Demir sınavı hariç en yüksek pozisyon bulma oranıyla tamamladı. Bordomavililer, Kasımpaşa maçını 3.39'luk oldukça yüksek bir gol beklentisi ile tamamlarken, rakip ceza sahasında 37 kez topla buluştu. Ama çok da pozisyon verdi.

BEK KABUSU

Trabzonspor, 2-2 biten Kasımpaşa maçında rakibine birçok pozisyon verdi. Bu pozisyonların önemli bir bölümü ise beklerin hatalarından geldi. Paşa maçı 4'ü isabetli 11 orta ile tamamladı. Takımın bek bölgesinde yaşadığı sıkıntı ise genel istatistiklere de yansımış durumda. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en yüksek yüzdeyle orta yaptıran takım konumunda (%30.4) yer alıyor. Trabzonspor'un rakipleri orta girişimlerinin neredeyse yarısında başarıya ulaşıyor.