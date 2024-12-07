Zorbay Küçük ligimizin tecrübeli hakemi... Hatasız maç yönetmek için tedirgin ve temkinliydi. Her iki yardımcının erken kalkan ofsayt bayraklarına uymayarak oyunu devam ettirmesi artısıydı. Cham'a yapılan taktik faulleri hakem çözmeliydi. Kasımpaşa lehine VAR çizgi kontrolü ile verilen penaltıda temas tam çizgi üzerinde (çizgiler kapladıkları alanlara dahildir) penaltı doğru. Trabzonspor lehine VAR'dan verilen topsuz alanda Kasımpaşa ceza alanı içinde Rodrigues'in Enes Destan'ın göğsüne avuç içi ile yaptığı hareket sarı ve penaltı kararı doğru. Bu hareketi bu seviyede bir oyuncu niye yapar? VAR'ın olduğunu yakalanacağını unuttu herhalde...Kasımpaşa'nın attığı 3. golde Ben Ouanes ofsayt tespit ve iptal doğru. Şaka gibi 2'nolu yardımcı böyle açık bir ofsaytı nasıl kaçırır? Anlamış değilim!