Trabzonspor Kasımpaşa karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın 78. dakikada bordo-mavili takım Enis Destan'la penaltı kazandı. İşte o posizyon...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, mücadele 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ederekn 78. dakikada penaltı kazandı. VAR, Kasımpaşalı futbolcu Kevin Rodrigues'in Enis Destan'a müdahalesi sonrası hakem Zorbay Küçük'ü incelemeye çağırdı. Pozisyonu VAR monitöründe inceleyen Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Simon Banza, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi.

İŞTE O POZİSYON