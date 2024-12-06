Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü
Trabzonspor K. Paşa karşısında penaltı kazandı!
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Dursun Özbek savunma hakkını kullanmayacak Dursun Özbek savunma hakkını kullanmayacak 22:38
Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü 22:35
Trabzonspor K. Paşa karşısında penaltı kazandı! Trabzonspor K. Paşa karşısında penaltı kazandı! 22:24
G.Saray'dan flaş açıklama! "Şaşırmadık" G.Saray'dan flaş açıklama! "Şaşırmadık" 21:42
Beşiktaş'tan Divan Kurulu kararı! Beşiktaş'tan Divan Kurulu kararı! 21:22
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Beşiktaş F.Bahçe maçına hazır! Beşiktaş F.Bahçe maçına hazır! 19:54
Şenol Güneş: Puan ve moral açısından... Şenol Güneş: Puan ve moral açısından... 19:29
Trabzon'da puanlar paylaşıldı! Trabzon'da puanlar paylaşıldı! 19:20
F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber! F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber! 18:43
Trabzonspor - K. Paşa | 11'ler belli oldu! Trabzonspor - K. Paşa | 11'ler belli oldu! 17:52