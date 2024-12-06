Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Sakatlarımız var. 15 gün önce oynadığımız maçta Serkan, Hüseyin ve Arif sakatlandı. Savic ve Okay vardı zaten. Özellikle defans göbeğinde geldiğimden bu yana sık sık değişiklik yapıyoruz. Savic'in olmaması da oyun düzenini bozuyor. Geçen hafta Alanyaspor karşısında iyi başladık ama kötü bitirdik. Ama şimdi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Elimizdeki oyuncuların yeterli olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz iyi bir takım. Zor maçları kazandı. Zor bir maç olacak. Genelde bu maçlar gollü geçiyor. Ama kazanmaya çok ihtiyacımız var, puan, moral açısından ihtiyacımız var. Umarım iyi bir oyun ve güzel bir sonuçla ayrılırız."