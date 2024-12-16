Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Trabzonspor haberleri (GS TS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puana yükselirken, Trabzonspor 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Rams Park'ta oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta üstlendi.

Galatasaray maça "Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz'' ilk 11'iyle başladı

Trabzonspor ise "Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Lundstram, Eren Elmalı, Batista, Ozan Tufan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza'' İlk 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 8'inci dakikada öne geçti. Sağ tarafta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Mertens'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çapraza doğru hareketlenen Mertens, bekletmeden vuruşunu yaparak kaleci Uğurcan Çakır'ın altından topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Trabzonspor, 17'nci dakikada eşitliği sağladı. Orta yuvarlaktaki Nwakaeme pasını sağ taraftan koşu yapan Cham'a verdi. Cham'ın taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına yaptığı ortaya Ozan Tufan kafayla dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-1. 29'uncu dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ tarafta topla buluşan Yunus Akgün topu merkeze doğru çektikten sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada Trabzonspor bir kez daha skoru dengeledi. Ceza sahası içi sağ tarafta son çizgide Abdülkerim Bardakcı'dan topu kazanan Banza, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

55'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Draguş'un ceza sahasına ortaladığı topu Nwakaeme indirdi. Nwakaeme'nin indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-3. 62'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Malheiro'nun ceza sahası içinde Mertens'e yaptığı müdahaleyi izlemek için VAR'a monitörüne giden hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Batshuayi bir kez daha skora denge getirdi: 3-3. 90+8'inci dakikada Galatasaray, 4'üncü golü buldu. Gabriel Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Trabzonsporlu Ali Şahin Yılmaz, topu kafayla kendi ağlarına gönderdi: 4-3. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti. UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Malmö ile oynanan mücadelede forma giyen; Metehan Baltacı, Davinson Sanchez ve Michy Batshuayi Trabzonspor maçında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Buruk; Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alpee Yılmaz'a görev verdi.

ISMAIL JAKOBS VE VICTOR OSIMHEN YEDEK BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekipte bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Ismail Jakobs, 7 maç sonra kadroda yer aldı. Trabzonspor karşılaşmasına yedek soyunan 25 yaşındaki Senegalli sol bek, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının 46'ncı dakikasında sakatlanmıştı. Ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 3 olmak üzere toplamda 7 maçtır kadroda olmayan Jakobs, sarı-kırmızılı formasına da Trabzonspor maçıyla kavuşmuş oldu. Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde arka adale sakatlığı yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen de mücadeleye yedek başlayan diğer bir isim oldu.

Öte yandan iki isim de mücadelenin 75'inci dakikasında oyuna girdi.

KAAN AYHAN 4 MAÇ SONRA 11'DE YER ALDI

Galatasaray'da milli oyuncu Kaan Ayhan, 4 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Bodrumspor FK maçının 90+2'nci dakikasında arka adelesinden sakatlanan Kaan Ayhan; Eyüpspor, Sivasspor, AZ Alkmaar ve Malmö maçlarında forma giyememişti. Trabzonspor maçıyla birlikte sakatlığını atlatan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, ilk 11'deki yerini de almış oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLIĞINI ATLATTI

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sakatlığını atlatmasının ardından Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Süper Lig'in 15'inci haftasındaki Sivasspor mücadelesinde 90+7'nci dakikada ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan alınan Barış, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö mücadelesinde forma giymemişti. Teknik direktör Okan Buruk, bir maç sonra ilk 11'e geri dönen Barış Alper Yılmaz'ı da Trabzonspor mücadelesinde Michy Batshuayi'nin yerine en ileri uçta kullandı.

HAKIM ZIYECH KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının aday kadrosunda yer almadı. Bir süredir Okan Buruk'un maçların son bölümlerinde tercih ettiği 32 yaşındaki kanatın Trabzonspor karşılaşmasında 12 yabancı kuralından kaynaklı yer almadığı ifade edildi.

FELIPE MELO'YA PLAKET VERİLDİ

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, RAMS Park'a geldi. 4 sezon boyunca 154 maçta forma giyen ve 8 de kupa kazanarak sarı-kırmızılı takımda efsane isimlerden biri olan Brezilyalı Felipe Melo, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında tribünde yerini aldı. Kale arkasında sarı-kırmızılı taraftarlar ile bir araya gelerek tezahüratlar söyleyen Felipe Melo, kendisi için hazırlanan pankartla da poz verdi. Ardından saha kenarına gelen Felipe Melo'ya maç öncesi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kendisine özel hazırlanan plaket takdim etti.

YUNUS AKGÜN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da bu sezon başarılı performans sergileyen Yunus Akgün, Trabzonspor maçını da boş geçmedi. Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasındaki Malmö maçında da 1 gol atmıştı. Üst üste 3'üncü maçında 3'üncü golünü atan 24 yaşındaki milli oyuncu, toplam gol sayısını da 9'a çıkarmış oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray karşılaşmasında son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Arsenii Batagov maç kadrosunda yer almazken, Denis Draguş maça yedek kulübesinde başladı. Bu oyuncuların yerine Ozan Tufan ve Anthony Nwakaeme ilk 11'de yer aldı.