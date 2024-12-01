Süper Lig devi Trabzonspor'da başkanlık seçimi sona erdi. Seçime tek aday giren Ertuğrul Doğan, yeniden başkan oldu.
Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.
Sandık sonuçları
1. sandık: 50 oy - 36 oy mavi pusula
2. sandık: 119 oy - 84 oy mavi pusula
3. sandık: 194 oy - 140 oy mavi pusula
4. sandık: 183 oy - 127 oy mavi pusula
5. sandık: 243 oy - 150 oy mavi pusula
6. sandık: 225 oy - 130 oy mavi pusula
7. sandık: 228 oy - 127 oy mavi pusula
8. sandık: 167 oy - 99 oy mavi pusula
9. sandık: 171 oy - 91 oy mavi pusula
10. sandık: 195 oy - 102 oy mavi pusula
11. sandık: 173 oy - 93 oy mavi pusula
12. sandık: 156 oy - 82 oy mavi pusula
13. sandık: 231 oy - 151 oy mavi pusula
14. sandık: 213 oy - 144 oy mavi pusula
15. sandık: 37 oy - 17 oy mavi pusula
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