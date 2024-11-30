Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurul başladı. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak girdiği genel kurulda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle net borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu açıkladı. Genel kurulda; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.