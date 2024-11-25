Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavililer rakibini 5 golle geçerek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş'in öğrencileri rakibini 5-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un gollerini 3. dakikada Muhammed Cham, 50 ve 54. dakikalarda Banza, 78. ve 84. dakikada yine Muhammed Cham kaydetti.

Karadeniz ekibi bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.