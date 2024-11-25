Simon Banza: Bu maç bizim için çok önemliydi

Trendyol Süper Lig'de 13. haftada Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor'da Simon Banza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Simon Banza'nın açıklamaları şöyle:

"Hem takımımız hem de kulübümüz adına çok mutluyum. Bizim için önemliydi bu galibiyet çünkü son 3 maçı kazanamamıştık. Cham adına da mutluyum. Dün yaptığımız konuşmada bana gol atacağını söylemişti. Sözünü de tuttu. Umarım böyle devam ederiz.

Cham çok iyi bir oyuncu. Nasıl oynayacağını gayet iyi biliyor. Belki hoca ile konuşmuştur beni oyundan çıkarmasını ve kendisi hat-trick yapmak istemiştir. Kendisi adına çok mutluyum."