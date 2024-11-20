Trabzonspor'da ara transfer operasyonu hız kazandı. Trezeguet’yi Al Rayyan’dan geri almak isteyen bordo mavililer, B planını da hazırladı. Fırtına, Shanghai Port ile sözleşmesi sona erecek Matias Vargas ile de temaslara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve umutlarını devre arası takviyelerine bağlayan Trabzonspor, harekatını 4 koldan sürdürüyor. Özellikle sol kanat sorunu can yakıcı nitelikte. Mislav Orsic'in kadro dışı kalması, Anthony Nwakaeme'nin sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle yönetim bu sorunu çözmeye öncelik vermiş durumda. Hedeflerden birisi sezon başında bir yıllığına Katar Stars League takımı Al Rayyan'a kiralanan Mahmoud Trezeguet. 30 yaşındaki Mısırlı yıldız ile görüşmeler sürüyor. Ancak Al Rayyan'ın sorun çıkarması ihtimaline karşı B planı da hazırlandı.

TÜM SEÇENEKLER MASADA

Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavililerin daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Arjantinli sol kanat Matias Vargas ile ilgilendiği öğrenildi. Çin'de Shanghai Port kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 27 yaşındaki futbolcu, transfer seçeneklerini değerlendiriyor. Arjantinli futbolcunun menajeri Fernando Diego Cosentino, "Seçenekleri değerlendiriyoruz. Türkiye çok önemli bir seçenek. Shanghai Port sözleşme yenileme teklifi sundu ama Türkiye de olabilir. Tüm opsiyonlar için masadayız" diyerek Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bordo mavililerin, futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptığı iddia ediliyor.

35 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Shangai Port'ta bu sezon 35 karşılaşmada görev alan yetenekli oyuncu, 15 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 5 milyon euro bandında olan Vargas, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Süper Lig'de daha önce 2021-22 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında 4 milyon euro bedelle Espanyol'dan Çin'e gönderilmişti. 27 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın da istediği belirtiliyor.