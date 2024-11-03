Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Fenerbahçe haberleri (TS FB spor haberi)

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Öte yandan dev derbinin VAR koltuğunda oturacak hakem de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.