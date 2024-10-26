Trabzon 3 puan peşinde! İşte Güneş'in Göztepe maçı 11'i
Fırtına'nın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!
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