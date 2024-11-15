Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzon Belediye Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"İNANCIMIZ TAM"

Bu sene bizim için iyi başlayan bir sene olmadı. Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Ama Şenol Hocamızla birlikte en kısa sürede bu mahcubiyeti gidereceğimize dair inancımız tam.

"EN ÖNEMLİ SORUN..."

Trabzonspor başkanlığı, daha önce de söyledim, benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. 20 aydır bu görevdeyim. 20 ayda ekonomik olarak önemli işler yaptık. Sahada çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Geçen yılı üçüncü bitirdik. Bu yıl da hedefimiz ligi en üst sıralarda bitirmek. Ekonomik olarak önemli işler yaptık. Trabzonspor'un 2-3 tane büyük problemi var ekonomik anlamda. En önemli sorun, gelir-gider dengesizliği. Şu anda yaklaşık olarak takım maliyetimiz 35 milyon euro seviyelerinde. Buna bonuslar da ekleniyor. Bunun üzerine vergi maliyeti var. Baktığınız zaman Trabzonspor şu anda yılda 45-50 milyon euro seviyesinde geride gelir olarak.