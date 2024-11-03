Fırtına'dan maç sonu tepki! "Bravo"
F.Bahçe uzatmalarda kazandı!
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
Bu çorbayı içerseniz çok zor hasta olursunuz!
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon... Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon... 20:59
Mourinho hakeme çok sinirlendi! Mourinho hakeme çok sinirlendi! 20:51
Trabzonspor 2. kez penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Trabzonspor 2. kez penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 20:35
Trabzon'da penaltı kararı! Trabzon'da penaltı kararı! 20:27
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe maçı... Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe maçı... 19:59
Ozan Tufan fırsatı kaçırdı! Ozan Tufan fırsatı kaçırdı! 19:47
Daha Eski
Fırtına'da Okay attı hakem iptal etti! İşte o pozisyon... Fırtına'da Okay attı hakem iptal etti! İşte o pozisyon... 19:47
Fırtına'dan anlamlı davranış! Fırtına'dan anlamlı davranış! 19:30
G.Saray maçı öncesi Tottenham'a büyük şok! 2 oyuncu sakatlandı G.Saray maçı öncesi Tottenham'a büyük şok! 2 oyuncu sakatlandı 19:11
Trabzon'da koreografi şovu1 Trabzon'da koreografi şovu1 19:05
Trabzon'da F.Bahçe maçı öncesi önlem! Trabzon'da F.Bahçe maçı öncesi önlem! 18:51
Trabzon'da maç öncesi horon oynandı! Trabzon'da maç öncesi horon oynandı! 18:44