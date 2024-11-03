Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısının ardından sosyal medya hesabından iptal edilen gole tepki paylaşımında bulundu.
Bordo-mavililerin Okay Yokuşlu ile bulduğu gol faul nedeniyle hakem Oğuzhan Çakır tarafından iptal edilmişti.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐢𝐳 golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık. pic.twitter.com/egEsCIYjxL— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2024
"BRAVO" pic.twitter.com/csylkaSLng— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2024